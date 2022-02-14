Телерадиокомпания KBS – обладатель ряда международных премий 2021 года

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Телерадиокомпания KBS в 2021 году получила 33 премии по итогам 21 международного фестиваля Азии, Северной Америки и Европы. Таким образом KBS установила лучший результат за всё время своего существования, добившись международного признания. Особое внимание жюри конкурсов привлекли работы на тему социально незащищённых категорий населения. Документальный фильм KBS «Десятилетие глухонемых танцев» (A Decade of Deaf-defying Dance) о четырёх женщинах, страдающих от проблем со слухом, стал победителем в международной секции 68-го конкурса Ondas Awards. Ещё один документальный фильм «У меня синдром Туретта» (I’m Tourette) о жизни подростков с синдромом Туретта был отмечен телевизионной премией Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза (Asia-Pacific Broadcasting Union). Среди других работ стоит выделить фильм «23,5°» об изменении климата, он был награждён специальной премией в номинации «Окружающая среда / экология» международного кинофестиваля «Зеленая Черногория». Как подчеркнули в KBS, телерадиокомпания в качестве общественного СМИ продолжит способствовать распространению корейской культуры по всему миру, создавая такой контент, которым смогут наслаждаться как южнокорейские, так и иностранные зрители.