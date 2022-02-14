Актёр Сон Сын Хон снимется в сериале «Почтовый курьер»

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Актёр Сон Сын Хон (송승헌) примет участие в съёмках сериала «Почтовый курьер» (택배기사) стриминговой платформы Netflix. Он сыграет роль Рю Сока, единственного наследника правящей миром компании Cheonmyung Group. Действие сериала происходит в 2071 году, воздух загрязнён настолько, что жители планеты вынуждены по возможности отказаться от выхода на улицу и обязательно носить средства защиты органов дыхания. Деятельность людей сокращена настолько, что всё сведено к обмену товарами через почтовых курьеров. Все жители разделены на две категории: это граждане со штрих-кодом и беженцы, скрывающиеся в подземелье и изредка атакующие почтальонов. Никто из беженцев не имеет права стать гражданином. Исключением является лишь победа в битве, по результатам которой выбирается почтовый курьер. Победитель получает жильё и три штрих-кода гражданина для своих родственников. Кроме Сон Сын Хона в сериале примут участие актёры Ким У Бин (김우빈), Кан Ю Сок (강유석) и актриса Ли Сом (이솜). Ким У Бин и Кан Ю Сок сыграют роли беженцев, а Ли Сом – роль военного разведчика. Для актёра Ким У Бина этот сериал станет первым на платформе Netflix. Премьера сериала запланирована на 2022 год.