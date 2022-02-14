Су Чжи выпускает музыкальный альбом

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Певица и актриса Пэ Су Чжи (배수지) впервые за четыре года выпускает первую музыкальную пластинку. Как сообщили в продюсерском агентстве MANAGEMENT SOOP, сингл-альбом «Спутник» (Satellite) выйдет вечером 17 февраля. Последняя работа Пэ Су Чжи, второй мини-альбом «Лица любви» (Faces of Love), был представлен в 2018 году. В продюсерском агентстве отметили, что певица долгое время работала над этой песней. Ожидается высокий интерес к новой пластинке среди поклонников творчества Пэ Су Чжи, поскольку в последнее время артистка большую часть своего времени посвятила актёрской деятельности. Пэ Су Чжи дебютировала в 2010 году в составе группы miss A (미쓰에이). В 2011 году начала актёрскую карьеру, снявшись в сериале телеканала KBS2 «Мечтай высоко» (드림하이).