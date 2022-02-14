Новый фильм с участием Со Хён из Girls’ Generation

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Стриминговая платформа Netflix 11 февраля представила фильм «Чувство морали» (모럴센스) в главной роли с актрисой Со Хён (서현) и актёром Ли Чжун Ëном (이준영). Сюжет фильма создан по мотивам одноимённого веб-комикса. Кинокартина представляет собой романтическую историю между двумя офисными служащими. Чон Чжи Ху – примерный работник, пользующийся невероятной популярностью у своих коллег. Однако за его безупречной внешностью скрываются тайные мазохистские фантазии, о которых случайным образом узнаёт его новая коллега Чон Чжи У, которой по ошибке была доставлена его посылка. Героиня Чон Чжи У – ответственная работница, отличающаяся высокими моральными качествами. Она старается не скрывать свои эмоции, чем порой настраивает против себя других людей. Это вовсе не деловая, целеустремлённая женщина, напротив, это обычная девушка, которую можно увидеть в любом офисе корейской фирмы. Чон Чжи У всегда старается относиться к другим с пониманием. Узнав о секрете своего коллеги, она не придаёт этому особого внимания. Это, в свою очередь, становится поводом к началу романтических отношений между двумя героями. По словам режиссёра фильма Пак Хён Чжин (박현진), основу фильма составляет процесс развития двух героев, принявших свою внутреннюю сущность и оставивших мысль об отсутствии человека, способного полюбить их такими какие они есть.