Доктор-заключённый (11) 아니긴 뭐가 아니야

Диалог недели

정의식(Чон Ы Сик) : 우리 선과장님 참 여러 가지 하십니다.

Господин Сон, вы натворили так много дел.

보험사기에 허위진단서에 이제 하다하다 살인입니까?

Занимались страховым мошенничеством, подделали врачебное заключение, а теперь ещё и убили человека?

선민식(Сон Мин Сик) : 몇 번을 말씀 드립니까? 저 아니라니까요.

Сколько раз вам говорить? Я не убивал.

정의식(Чон Ы Сик) : 아니긴 뭐가 아니야! 정의원 몸에서 포타슘 성분이 왕창 나

왔는데!

Как нет! В трупе депутата Чона было обнаружено много калия!

당신 현장검거 될 때 포타슘 주사기 들고 있었잖아!

А во время ареста у вас был шприц с калием в руке!





Фраза недели

아니긴 뭐가 아니야

[А-ни-гин мо-га а-ни-я]

Как нет





Примеры

– 내 초콜렛 케익 너가 먹었지?

«Ты съел мой шоколадный торт?»

– 나 아니야.

«Это не я».

– 아니긴 뭐가 아니야, 얼굴에 초콜릿 묻어있구먼.

«Как нет, у тебя на лице шоколад».





Другие выражения

☞ 몇 번을 말씀 드립니까?, 몇 번을 말씀 드려요?

«Сколько раз вам говорить?»





☞ 몇 번을 말해?

«Сколько раз тебе говорить?»



