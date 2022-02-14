Доктор-заключённый (11) 아니긴 뭐가 아니야

Чувство морали (모럴센스)
2022-02-14
#Говорим как герои сериалов l 2022-02-14
Диалог недели
정의식(Чон Ы Сик) : 우리 선과장님 참 여러 가지 하십니다.
Господин Сон, вы натворили так много дел.
보험사기에 허위진단서에 이제 하다하다 살인입니까?
Занимались страховым мошенничеством, подделали врачебное заключение, а теперь ещё и убили человека?
선민식(Сон Мин Сик) : 몇 번을 말씀 드립니까? 저 아니라니까요.
Сколько раз вам говорить? Я не убивал.
정의식(Чон Ы Сик) : 아니긴 뭐가 아니야! 정의원 몸에서 포타슘 성분이 왕창 나
왔는데!
Как нет! В трупе депутата Чона было обнаружено много калия!
당신 현장검거 될 때 포타슘 주사기 들고 있었잖아!
А во время ареста у вас был шприц с калием в руке!
Фраза недели
아니긴 뭐가 아니야
[А-ни-гин мо-га а-ни-я]
Как нет
Примеры
– 내 초콜렛 케익 너가 먹었지?
«Ты съел мой шоколадный торт?»
– 나 아니야.
«Это не я».
– 아니긴 뭐가 아니야, 얼굴에 초콜릿 묻어있구먼.
«Как нет, у тебя на лице шоколад».
Другие выражения
☞ 몇 번을 말씀 드립니까?, 몇 번을 말씀 드려요?
«Сколько раз вам говорить?»
☞ 몇 번을 말해?
«Сколько раз тебе говорить?»
2022-02-14
2022-02-12
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