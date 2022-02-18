Рынки в Северной Корее

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Северокорейская поговорка гласит, что на рынках, которые в Северной Корее называют чанмадан (장마당) есть всё, кроме кошачьего рога. Это означает, что вы можете найти на рынке всё, что угодно. Существует даже мнение, что без рынков северокорейская экономика давно рухнула бы. Первоначально название чанмадан носили нелегальные рынки, которые начали появляться в Северной Корее на фоне усугубляющихся экономических трудностей в 90-х годах прошлого века. Местные жители торговали там продуктами питания и подержанными вещами ещё до того, как в начале 2000-х годов была официально разрешена рыночная торговля.

Сегодня мы поговорим о рынках в Северной Корее с научным сотрудником Корейского института национального воссоединения г-ном Хон Мином.