Несмотря на низкую сословную принадлежность корейские развлекательницы кисэн обладали литературным талантом, острым умом и высоким интеллектом. Зачастую они ничуть не уступали в уровне образования аристократам. Перу кисэн принадлежат известные стихотворения, на которые и по сей день исполняют песни. Некоторые из них вы услышите в нашем выпуске.





Выпуск 553. Развлекательницы кисэн

* Песня «Вы замёрзли» – Ли Юн Чжин (вокал)

* Песня «Декабрьский месяц» – Ансамбль «Соульчиги», Ким Чжун Ён (цитра комунго)

* Песня «Когда осыпался грушевый цвет» – Ансамбль «Араён»