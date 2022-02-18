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Развлекательницы кисэн

#Мелодии Кореи l 2022-02-17

Мелодии Кореи

Развлекательницы кисэн

Несмотря на низкую сословную принадлежность корейские развлекательницы кисэн обладали литературным талантом, острым умом и высоким интеллектом. Зачастую они ничуть не уступали в уровне образования аристократам. Перу кисэн принадлежат известные стихотворения, на которые и по сей день исполняют песни. Некоторые из них вы услышите в нашем выпуске. 


Выпуск 553. Развлекательницы кисэн

* Песня «Вы замёрзли» – Ли Юн Чжин (вокал)

* Песня «Декабрьский месяц» – Ансамбль «Соульчиги», Ким Чжун Ён (цитра комунго) 

* Песня «Когда осыпался грушевый цвет» – Ансамбль «Араён»

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