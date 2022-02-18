Январский рост занятости – максимальный за 22 года

ⓒYONHAP News

По данным Национального статистического управления, опубликованным 16 февраля, по состоянию на конец января численность занятых в Республике Корея составила 26 млн 950 тыс. человек. Это на 1 млн 135 тыс. человек больше, чем в том же месяце прошлого года, и максимальный рост за последние 22 года. Наибольший рост количества занятых наблюдался среди людей в возрасте старше 60 лет. Затем следуют возрастные категории от 20 до 29 лет и от 50 до 59 лет. При этом уровень безработицы упал на 1,6%, составив 4,1%. Значительно увеличилось количество занятого населения среди людей в возрасте 30-39 лет. Если рассматривать рост числа занятых по секторам, то наибольший рост отмечается в сфере здравоохранения и социального обеспечения – 250 тыс. человек. Далее следует сфера гостиничного и ресторанного бизнеса – 128 тыс. человек. Рост также отмечается в сферах транспортной и складской логистики, а вот в сферах оптовой и розничной торговли, финансов и страхования рост занятых, наоборот, снизился.

Улучшение показателей занятости населения связано преимущественно с их сильным падением в январе прошлого года, когда из-за пандемии COVID-19 в стране были введены жёсткие меры социального дистанцирования. Тогда численность занятого населения сократилась на 982 тыс. человек в годовом исчислении. Подобный шок на рынке труда наблюдался только во время финансового кризиса. Стоит также отметить, что в январе занятость восстановилась до допандемийного уровня. Большую роль сыграли восстановление экспорта и адаптация промышленности к новым форматам бесконтактной и удалённой работы.