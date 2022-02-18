У сборной РК наибольшее количество медалей по шорт-треку

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Южнокорейские шорт-трекисты завоевали две золотые и три серебряные медали на зимних Олимпийских играх в Пекине. Последнюю медаль в этом виде спорта 16 февраля принесла спортсменка Чхве Мин Чжон, ставшая двукратной олимпийской чемпионкой на дистанции 1.500 метров. Она пришла к финишу первой с результатом 2 минуты 17,789 секунды, обогнав своих соперниц из Италии и Голландии. Другую золотую медаль принёс сборной спортсмен Хван Дэ Хон, также ставший победителем на дистанции 1.500 метров. Серебряные медали были завоёваны шорт-трекисткой Чхве Мин Чжон на дистанции 1.000 метров, а также женской и мужской сборными в эстафетах на дистанциях 3.000 и 5.000 метров. Таким образом, у южнокорейской сборной наибольшее количество медалей в данном виде спорта. На втором месте команды Китая и Нидерландов, далее следуют команды Италии, Канады и Венгрии.

Несмотря на успешное выступление, начало Олимпиады для южнокорейской сборной складывалось не самым лучшим образом. Предвзятое судейство, падение спортсмена Пак Чан Хёка в смешанной эстафете и Чхве Мин Чжон на дистанции 500 м не позволили шорт-трекистам пробиться в финальные этапы соревнований. Однако это лишь усилило волю спортсменов к победе и привело к хорошим результатам. Стоит отметить, что состав нынешней олимпийской сборной по шорт-треку считался самым слабым по сравнению с предыдущими годами. Одна из главных лидеров женской сборной Сим Сок Хи была исключена из команды после того, как было опубликовано её личное сообщение о соратнице по команде Чхве Мин Чжон. Подающие надежду спортсмены Ю Ман Чжу и Ким Чжи Ю не смогли принять участие в Олимпиаде из-за травмы, а сама Чхве Мин Чжон выступала с травмой.