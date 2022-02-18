В РК стартовала избирательная кампания

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15 февраля в Республике Корея стартовала избирательная кампания кандидатов в президенты. Она продлится до полуночи 9 марта. Всего зарегистрированы 14 кандидатов. Лидерами предвыборной гонки являются четыре политика – Ли Чжэ Мён от правящей Демократической партии Тобуро, Юн Сок Ёль от главной оппозиционной партии Сила народа, а также Ан Чхоль Су от Народной партии и Сим Сан Чжон от Партии справедливости. Наибольшие шансы на победу у Ли Чжэ Мёна и Юн Сок Ёля.

Сразу после старта избирательной кампании кандидаты посетили регионы страны, где встретились с избирателями. Кандидат от правящей партии Ли Чжэ Мён, делающий ставку на экономику, первым делом отправился в Пусан, где встретился с моряками торгового флота в Центре управления морским транспортом. Таким образом Ли Чжэ Мён намеревался продемонстрировать сильную позицию в вопросах экономики, а также получить поддержку жителей Пусана, Ульсана и провинции Кёнсан-Намдо. После посещения Пусана Ли Чжэ Мён отправился в города Тэгу и Тэчжон, после чего вернулся в Сеул. Тем временем, кандидат от оппозиционной партии Юн Сок Ёль начал предвыборную кампанию с Сеула, отправившись затем в города Тэчжон и Тэгу. Юн Сок Ёль намерен получить не менее 20% голосов в провинциях Чолла-Намдо и Чолла-Пукто, где оппозиция традиционно имеет более слабые позиции.

Предстоящие выборы отличаются от предыдущих отсутствием явного лидера. По этой причине возможно объединение кандидатов. Примечательным также является тот факт, что оба лидера ни разу не избирались в Национальное собрание, а против их жён выдвинуты различные подозрения.