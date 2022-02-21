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Лучшие времена (이상한 나라의 수학자)

#Новости шоу-бизнеса l 2022-02-21


Режиссер: Пак Тон Хун

В ролях: Чхве Мин Сик, Ким Дон Хви

Премьера: 9 марта 2022 г.


Северокореец Ли Хак Сон – гений математики, проживающий в РК. Здесь он работает охранником в частной школе для одарённых детей. Вскоре один из учеников по имени Хан Чжи У узнаёт о прошлом Ли Хак Сона и просит обучить его секретам математики.

Лучшие времена (이상한 나라의 수학자)
Лучшие времена (이상한 나라의 수학자)
Лучшие времена (이상한 나라의 수학자)
Лучшие времена (이상한 나라의 수학자)
Лучшие времена (이상한 나라의 수학자)
Лучшие времена (이상한 나라의 수학자)
Лучшие времена (이상한 나라의 수학자)
Лучшие времена (이상한 나라의 수학자)
Лучшие времена (이상한 나라의 수학자)
Лучшие времена (이상한 나라의 수학자)
Лучшие времена (이상한 나라의 수학자)
Лучшие времена (이상한 나라의 수학자)
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