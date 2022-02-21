Лучшие времена (이상한 나라의 수학자)

Доктор-заключённый (12) 웃음이 나와요?
2022-02-21
#Новости шоу-бизнеса l 2022-02-21
Режиссер: Пак Тон Хун
В ролях: Чхве Мин Сик, Ким Дон Хви
Премьера: 9 марта 2022 г.
Северокореец Ли Хак Сон – гений математики, проживающий в РК. Здесь он работает охранником в частной школе для одарённых детей. Вскоре один из учеников по имени Хан Чжи У узнаёт о прошлом Ли Хак Сона и просит обучить его секретам математики.
2022-02-21
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