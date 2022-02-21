Лучшие времена (이상한 나라의 수학자)





Режиссер: Пак Тон Хун

В ролях: Чхве Мин Сик, Ким Дон Хви

Премьера: 9 марта 2022 г.





Северокореец Ли Хак Сон – гений математики, проживающий в РК. Здесь он работает охранником в частной школе для одарённых детей. Вскоре один из учеников по имени Хан Чжи У узнаёт о прошлом Ли Хак Сона и просит обучить его секретам математики.