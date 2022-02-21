Виртуальная модель Rozy дебютирует как певица





Виртуальная модель Rozy готовится к дебюту в качестве певицы. Релиз первого музыкального альбома «Кто я» (WHO AM I) состоится 22 февраля, сообщается в её социальных сетях. Rozy представляет собой виртуальную персону, разработанную в студии Sidus-X. Она начала свою деятельность в 2020 году, приняв участие в рекламе компании Shinhan Life. Девушка является активным инфлюенсером с более чем 120 тыс. подписчиков в Instagram. Проектированием альбома для Rozy занималась студия Music Vine, продюсированием - музыкант Чон Чжэ Вон (정재원), ранее принимавшей участие в записи альбома группы «Румяные подростки» (볼빨간사춘기). Авторы проекта придают большое значение дебюту Rozy в качестве певицы. Дата выпуска альбома, 22 февраля, выбрана неслучайно. Сейчас певице 22 года, и в отличие от обычных исполнителей её возраст останется без изменений, поэтому дебют Rozy 22 февраля приобретает для неё особый смысл.