Состоялась премьера сериала «Грид»

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Стриминговый сервис Disney+, входящий в сегмент Disney Media and Entertainment Distribution, 16 февраля представил первый корейский сериал «Грид» (그리드). Это фантастический сериал, его сюжет основан на истории о спасении Земли. Действие развивается вокруг таинственного призрака, роль которого сыграла актриса Ли Си Ëн (이시영). Ровно 24 года назад она спасла мир, создав защитную сетку вокруг планеты. Спустя долгое время она появляется вновь, но уже не как спасительница, а как сообщница серийного убийцы. По словам Ли Си Ëн, сыгравшей роль призрака, её появление окутано тайной, и сразу не понять, какова цель её возвращения на Землю. Читая сценарий, с первых страниц мне было интересно, почему призрак решил помочь убийце Ким Ма Ноку, какая связь между ними, рассказывает актриса. Просмотр сериала будет более интересным, если с первых секунд сосредоточится на этой мысли, добавила она. Роль детектива Чон Сэ Бёк, обнаружившего призрака на месте преступления, сыграла актриса Ким А Чжун (김아중). По её словам, её героиня отличается очень эмоциональным характером, поэтому порой ей сложно сдерживать свои эмоции. Особые трудности вызвали частые съёмки в ночное время, в особенности выполнение трюков, рассказывает Ким А Чжун. Много времени было также потрачено, чтобы вжиться в немного жёсткий образ героини, добавила она. Роль убийцы Ким Ма Нока исполнил актёр Ким Сон Гюн (김성균). Его персонаж, рассказывает актёр, совершает много плохих поступков, без особых колебаний убивает людей. Необходимо многое объяснить для того, чтобы понять данные поступки как отрицательные, отмечает актёр. По его словам, во время просмотра задумываешься о том, что такое зло.