Актёр Кан Ха Ныль сыграет главную роль в новом сериале KBS

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Актёр Кан Ха Ныль (강하늘) снимется в новом сериале KBS2 «Дерево погибает стоя» (나무는 서서 죽는다). Артист исполнит одну из главных ролей – актёра театра Ю Чжэ Хона. Это очень жизнерадостный и оптимистичный человек. Однажды он получает предложение сыграть роль внука для смертельно больной женщины. На этот раз речь идёт не о пьесе, а о реальной жизни. Ю Чжэ Хон даже не подозревает о том, насколько это изменит его жизнь. Основной актёрский состав сериала в ближайшее время будет полностью утверждён, после чего начнутся съёмки. Предложение об участии получили актриса Юн Ë Чжон (윤여정) и актёр Сон Дон Иль (성동일). На роль режиссёра был приглашён Юн Сан Хо (윤상호), режиссёр сериалов «Река восходящей луны» (달이 뜨는 강) и «Саимдан: Дневник света» (사임당 빛의 일기).