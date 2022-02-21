Певица Сон Ха Е представила новый альбом

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Певица Сон Ха Е (송하예) 19 февраля представила сингл-альбом «Снежный дождь» (겨울비). Новая песня станет первой работой певицы за последние четыре месяца. Ранее Сон Ха Е выпустила музыкальный альбом, получивший название «Мы любили друг друга, как мы будем друзьями?» (사랑했던 우리가 어떻게 친구가 되니). Новый сингл написан в жанре баллады. В ней поётся о двух расставшихся влюблённых. Известно, что певица приняла участие в записи видеоклипа к песне. Сон Ха Е дебютировала в августе 2014 года с песней «В первый раз» (처음이야). Певица получила известность, приняв участие во втором сезоне передачи KPOP STAR.