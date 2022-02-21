Проникновенные и душераздирающие OST к историческим сериалам





В рубрике «Всё кроме K-POP» мы представляем нашим радиослушателям композиции разных жанров и сфер корейского музыкального мира, включая классику, джаз, корейскую традиционную музыку, мюзикл и OST из фильмов и телесериалов. В продолжении темы прошлого месяца рубрики «Всё кроме K-POP», мы предложили вашему вниманию грустные, проникновенные и душераздирающие саундтреки к популярным историческим сериалам телеканала KBS.

Нашу программу мы открыли саундтреком к историческому сериалу «Чан Хи Бин»(장희빈), который транслировался в 2002 году. Этот сериал получил высокую оценку критиков и зрителей, благодаря своей попытке по-новому раскрыть этот исторический персонаж. Если до этого во многих сериалах Чан Хи Бин описывали только как «злодейку», которая ради власти готова пойти на всё, то в этом сериале она представляется как объемный персонаж, то есть, как реалистичная фигура со сложным, многогранным характером и со своей жизненной историей. Главный саундтрек к сериалу называется «Моя любовь к тебе»(그대 향한 사랑). И эту драматичную музыкальную композицию мы представили в исполнении баритона Ким Дон Гю(김동규).

В 2006 году транслировался один из самых популярных исторических сериалов телеканала KBS. Он посвящен историческому персонажу Тэ Чжо Ёну(대조영), королю-основателю могущественного государства Пархэ или же Бохай, как это более знакомо в русскоязычной культуре. Сериал «Тэ Чжо Ён» состоит из 134 серии – изначально он был запланирован на 100 серии, но был продлен еще на 34 серий в силу своей популярности. Титульной музыкальной дорожкой сериала стала песня «Скорбь»(애상) в исполнении певца Пак Хё Сина(박효신), которая прозвучала на наших волнах.

Следом прозвучала песня «Страстное прощание»(뜨거운 안녕) в исполнении певца Мун Мён Чжина(문명진) из сериала «Чхонмён: история скитальца в период династии Чосон»(천명)(2013). Эта передача представляет собой исторический сериал в стиле фьюжн – то есть события происходят в период королевства Чосон, но персонажи уже вымышленные. Как раз вышеупомянутый сериал «Тэ Чжо Ён» стал де-факто последним классическим историческим сериалом канала KBS. После него на канале KBS, да и во многих других телеканалах долгое время показывали исторические сериалы в стиле фьюжн или фэнтези.

Далее был представлен саундтрек к сериалу «Стрелок эпохи Чосон»(조선총잡이), который вышел в 2014 году. В нашем эфире была представлена песня «Вечная любовь»(무한지애) в исполнении певца Чо Чжан Хёка(조장혁).

В завершении нашей рубрики прозвучали музыкальные композиции «Я стану твоим светом»(빛이 되어줄게) от певицы Юн Ха(윤하) – OST к сериалу «Романтическая комедия Чосон: Ноктучжон»(조선로코-녹두전, 2019г.)» - и «Если я»(IF I) в исполнении «королевы OST» Пэк Чи Ён – саундтрек к сериалу «Влюбленность»(연모, 2020г.).