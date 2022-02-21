Доктор-заключённый (12) 웃음이 나와요?
2022-02-21
#Говорим как герои сериалов l 2022-02-21
Диалог недели
김영선(Ким Ён Сон) : 아니 난 속이 타 죽겠는데, 당신은 웃음이 나와요?
Боже, я так беспокоюсь, а вам что, смешно?
선민식(Сон Мин Сик) : 속 탈 게 뭐 있어. 이제 곧 여기서 나갈 거고
어디든 갈 수 있는데.
Что тебя так беспокоит. Совсем скоро я выйду отсюда и могу идти куда угодно.
김영선(Ким Ён Сон) : 그게 무슨 말이예요?
Что вы имеете в виду?
선민식(Сон Мин Сик) : 내가 쥔 패가 조커거든. 어디든 붙을 수 있는 최강 조커 패.
У меня джокер на руках. Самая сильная карта, с которой можно комбинировать что угодно.
Фраза недели
웃음이 나와요?
[Усм-и на-ва-ё]
А вам что, смешно?
Примеры
☞ 난 넘어져서 아픈데, 웃음이 나와?
«Я упала, поэтому больно, а тебе что, смешно?»
☞ 널 보면 웃음이 나와.
«Когда я тебя вижу, я улыбаюсь».
☞ 당신을 보면 웃음이 나와요.
«Когда я вас вижу, я улыбаюсь».
Другие выражения
☞ 그게 무슨 말이에요?
«Что вы имеете в виду?»
☞ 그게 무슨 말이야?
«Что ты имеешь в виду?»
2022-02-21
2022-02-19
2022-02-21
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