Доктор-заключённый (12) 웃음이 나와요?

Диалог недели

김영선(Ким Ён Сон) : 아니 난 속이 타 죽겠는데, 당신은 웃음이 나와요?

Боже, я так беспокоюсь, а вам что, смешно?

선민식(Сон Мин Сик) : 속 탈 게 뭐 있어. 이제 곧 여기서 나갈 거고

어디든 갈 수 있는데.

Что тебя так беспокоит. Совсем скоро я выйду отсюда и могу идти куда угодно.

김영선(Ким Ён Сон) : 그게 무슨 말이예요?

Что вы имеете в виду?

선민식(Сон Мин Сик) : 내가 쥔 패가 조커거든. 어디든 붙을 수 있는 최강 조커 패.

У меня джокер на руках. Самая сильная карта, с которой можно комбинировать что угодно.





Фраза недели

웃음이 나와요?

[Усм-и на-ва-ё]

А вам что, смешно?





Примеры

☞ 난 넘어져서 아픈데, 웃음이 나와?

«Я упала, поэтому больно, а тебе что, смешно?»





☞ 널 보면 웃음이 나와.

«Когда я тебя вижу, я улыбаюсь».





☞ 당신을 보면 웃음이 나와요.

«Когда я вас вижу, я улыбаюсь».





Другие выражения

☞ 그게 무슨 말이에요?

«Что вы имеете в виду?»





☞ 그게 무슨 말이야?

«Что ты имеешь в виду?»



