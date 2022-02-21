Рассказ «Экскурсия по метро» писателя Ха Гын Чхана

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Прочитав в газете новость об открытии линии метро, мистер Чо вместе со своим внуком Ки Юном на следующее утро вышел из дома. Они отправились на экскурсию по метро. В одной руке мужчина держал узелок с едой. Выходит, что они шли не просто прокатиться на метро, а на дневную прогулку.

Мистера Чо интересовало метро больше, чем кого-либо. И это неудивительно, потому что сам он в прошлом работал водителем трамвая.









Вскоре горящий от любопытства взгляд Ки Юна перекинулся с рельсов на другое место. Мальчик увидел широкие колонны, стоявшие ровными рядами. Внимание привлекли повсюду развешенные яркие вывески и рекламные щиты. Мистер Чо невольно кивнул головой. Столько места под землёй от Чхоннянни и до Сеульского вокзала! Как удивительно!

В подъехавшей электричке автоматически открылись двери. Мистер Чо и Ки Юн зашли в вагон и сели на свободные места.





스르르, 차가 멈추고 자동으로 문이 열리자

조주사와 기윤이는 들어가 자리를 잡았습니다.





천정에 줄지어 매달린 선풍기가 빙긍빙글 도는데

도무지 여름 같지 않고 시원했습니다.

거기다 차내를 장식하고 있는 광고판에,

반짝거리는 쇠로 된 선반,

가지런히 대롱거리는 동그란 손잡이들,

부드럽고 푹신한 좌석까지 그야말로 별천지였습니다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Действие рассказа происходит в 1974 году, когда в Сеуле появилась первая линия метро. До этого основным общественным транспортом были трамваи. Они появились ещё в 1899 году по инициативе короля Кочжона в рамках модернизации страны. Но когда после освобождения Кореи население Сеула превысило миллион человек, пользоваться трамваями стало неудобно. В 1968 году движение трамваев было остановлено, появилось метро. Возможно сам писатель Ха Гын Чхан видел такие изменения более профессиональным взглядом в силу своей специальности.









В вагоне было три двери. Передняя и задняя двери предназначались для входа, средняя – для выхода. Это был самый новый и большой вагон из старых трамвайных моделей. Оконных стёкол не было – только остов. Стоя у железной ограды вокруг вагона, мистер Чо ощутил подступившие слёзы. Он будто увидел старого доброго близкого друга, пришедшего теперь в упадок. Это была и радость, и лёгкое смущение, и грусть…

Около тридцати лет в его жизни присутствовали трамваи. Но несколько лет назад из-за строительства метро вместе с трамваями была смещена и его жизнь.





문은 세 개다.

앞쪽과 뒤쪽의 작은 문은 타는 문이고,

가운데의 큰 문은 내리는 문이다.

그러니까 옛 전차 중에서는 신형인 큰 놈이다.

창문에 유리는 붙어 있지가 않다.

형해(形骸)만 안치해 놓은 것이다.

전차 주위를 두르고 있는 철책 앞에 와 선 조 주사는

코허리가 약간 시큰해지는 느낌이다.

옛날 정다웠던 친구의 퇴락한 모습을 보는 듯한 기분이라고나 할까.

반가우면서도 약간 민망스럽기도 하고, 쓸쓸하기도 하고....





그는 삼십여 년이라는 세월을 전차와 함께 살아왔던 것이다.

그런데 몇 해 전에 지하철 건설 바람에 그만

전차와 함께 자기의 인생도 밀려나버리고 말았다.









Писатель Ха Гын Чхан (21.10.1931-25.11.2007) родился в г. Ёнчхон провинции Кёнсан-Пукто. Его дебютным произведением стал рассказ "Два поколения страданий", опубликованный в 1957 году.