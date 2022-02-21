ⓒ C-jes

Дата рождения: 22 февраля 1982 г.

Рост: 172 см

Вес: 55 кг

Дебют: мюзикл «Король Лев», 2006 г.





Актриса и певица Чха Чжи Ëн родом из Тэчжона. Обладает мощными вокальными и актёрскими способностями, что делает её одной из главных актрис мюзикла в РК. С раннего детства артистка была вынуждена много работать, чтобы оплатить семейные долги. Параллельно с работой принимала участие в местных конкурсах песен, чтобы заработать на жизнь. По окончании школы поступила в Сеульский женский университет и даже получила стипендию, однако была вынуждена отказаться от учёбы из-за финансовых трудностей. Девушка готовилась к дебюту в качестве певицы, но и здесь ей не удалось довести дело до конца. Причиной тому стал конфликт с продюсерским агентством. Чха Чжи Ëн устроилась на работу в банк, где печатала тексты и делала кредитные карты. В 2006 году артистка всё же дебютировала, приняв участие в мюзикле «Король Лев», в котором исполнила роль Рафики. Внимание общественности получила в 2011 году благодаря совместному исполнению песни с Им Чжэ Бомом (임재범) в качестве бэк-вокалиста. За всю свою карьеру сыграла массу ролей в мюзиклах. Среди её основных работ «Граф Монте-Кристо», «Аида», «Моцарт», «Собор Парижской Богоматери», «Анна Каренина». Чха Чжи Ëн также снялась в трёх сериалах, в том числе в сериале «Такси премиум-класса» (모범택시).