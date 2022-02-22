Рассказ «Поле» писателя Ли Хё Сока

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В траве рядом с ручьём пара собак вела брачные игры. Их не пугало небо, не стесняло поле, им не мешали человеческие взгляды, чтобы выражать свободу желаний. Смущение, наоборот, ощутил я.

Несомненно сказывалось время года. Мне ни разу не доводилось видеть подобное в холодную зиму. Вот уж действительно даже собаки совокупляются друг с другом, когда зеленеют поля, а птицы откладывают поздние яйца. Не нужно было сердиться и смеяться над этой сценой.









Через железную ограду фруктового сада проглядывала поздняя клубника. Каждый раз, проходя мимо, я не мог сдерживать свой здоровый аппетит. Я устремлял взгляд в сторону аппетитных плодов и, перелезая через ограду, совсем не изводил себя жестокими пытками угрызений совести или сожалений, да это и не нужно было. Разве не в характере полевого человека – перелезать через ограду, кому бы сад ни принадлежал.

Но когда в тени дикой яблони я неожиданно обнаружил тень человека, то перебрался через ограду так резко, что зацепился и порвал одежду.





과수원 철망 너머로 엿보이는 철 늦은 딸기.

지날 때마다 건강한 식욕을 참을 수 없다.





탐나는 열매에 눈독을 보내며 철망을 넘기에

나는 반드시 가책과 반성으로

모질게 마음을 매질하지 않았으며 그럴 필요도 없었다.

그것이 누구의 과수원이든간에 철망을 넘는 것은

차라리 들사람의 일종의 성격이 아닐까~





그러나 능금나무 그늘에 난데없는 사람의 그림자를 발견하자

황급히 뛰어넘다 철망에 걸려 나는 옷을 찢었다.









Из интервью с профессором Пан Мин Хо Сеульского национального университета:

Люди часто хотят уехать в город, чтобы получить образование в хорошем месте. Но в данном произведении учебное заведение героя представляет собой светское общество с очень строгими правилами. Поле же является островком дикой жизни, в которой есть место свободе. В произведениях Ли Хё Сока часто встречаются такие метафоры. Поля и горы в работах автора – это символ свободной жизни, в которой признаются и приветствуются истинные природные качества.









И страх пришёл. Он пришёл не из поля, а из деревни, от людей. Не природа порождает страх, а человеческое общество.

Внезапно Мун Су увели. По-видимому, из-за инцидента в университете. Меня тоже забрали. Задавали вопросы обо мне и о Мун Су. Меня отпустили быстро, всего через три дня, но вестей о нём так и не было. И, похоже, долго не будет. Мы построили так много интересных планов на лето, но в одиночку делать было нечего.

В полях расцветают колокольчики, радуют глаз форзиции. Незаметно зацвёл и папоротник на болоте. Иногда к краю ручья скромно подбираются цапли. Время года сейчас в самом соку.





공포는 왔다.





그것은 들에서 온 것이 아니요,

마을에서, 사람에게서 왔다.

공포를 만드는 것은 자연이 아니요,

사람의 사회인 듯싶다.





사흘 밤을 지우고 쉽게 나왔으나 문수는 소식이 없다.

오랠 것 같다.

여러 가지 재미있는 여름의 계획도 세웠으나 혼자서는 하릴없다.





들에는 도라지꽃이 피고 개나리꽃이 장하다.

진펄의 새고사리도 어느덧 활짝 피었다.

해오라기가 가끔 조촐한 자태로 물가에 내린다.

시절이 무르녹았다.









Писатель Ли Хё Сок (23.02.1907-25.05.1942) родился в г. Пхёнчхан провинции Канвондо. Его дебютным произведением стал рассказ "Город и призрак", опубликованный в 1928 году.