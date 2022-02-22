Изменения рыночных отношений в Северной Корее

Рассказ «Поле» писателя Ли Хё Сока
2022-02-22
#На пути к воссоединению l 2022-02-23
Рынки появились в Северной Корее в 1945 году. За прошедшие годы в их истории было много событий: власти то запрещали рыночную торговлю, то как бы не замечали её. Лишь в 2003 году они были впервые узаконены как «продуктовые рынки». Сейчас на территории Северной Кореи действуют более 400 рынков, составляющих основу местной экономики. О том, как рынки изменили северокорейское общество, мы поговорим с научным сотрудником Корейского института национального воссоединения г-ном Хон Мином.
2022-02-22
2022-02-22
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