Изменения рыночных отношений в Северной Корее

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Рынки появились в Северной Корее в 1945 году. За прошедшие годы в их истории было много событий: власти то запрещали рыночную торговлю, то как бы не замечали её. Лишь в 2003 году они были впервые узаконены как «продуктовые рынки». Сейчас на территории Северной Кореи действуют более 400 рынков, составляющих основу местной экономики. О том, как рынки изменили северокорейское общество, мы поговорим с научным сотрудником Корейского института национального воссоединения г-ном Хон Мином.