Весна всегда ассоциировалась у корейцев с ивами и соловьями. Подтверждения этому можно найти как на корейских картинах, так и в музыке. В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 24 февраля мы познакомим вас с композициями, в которых встречаются образы ив и соловьёв, и расскажем об истории создания этих произведений.





Выпуск 554. Ивы и соловьи

* Часть «Сэрёнсан» из мелодии «Ючхосинчжигок» – Ким Чхи Чжа (цитра комунго), Ли Ён (флейта пхири), Чо Ю Хвэ (цимбалы янгым)

* Песня «Нодыль канбён» – Ким Ён У (вокал)

* Песня «Яннюга» – Группа «Наму»