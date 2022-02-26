Слияние Korean Air и Asiana Airlines условно одобрено
2022-02-26
#Мелодии Кореи l 2022-02-24
Весна всегда ассоциировалась у корейцев с ивами и соловьями. Подтверждения этому можно найти как на корейских картинах, так и в музыке. В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 24 февраля мы познакомим вас с композициями, в которых встречаются образы ив и соловьёв, и расскажем об истории создания этих произведений.
Выпуск 554. Ивы и соловьи
* Часть «Сэрёнсан» из мелодии «Ючхосинчжигок» – Ким Чхи Чжа (цитра комунго), Ли Ён (флейта пхири), Чо Ю Хвэ (цимбалы янгым)
* Песня «Нодыль канбён» – Ким Ён У (вокал)
* Песня «Яннюга» – Группа «Наму»
2022-02-26
2022-02-22
2022-02-24
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