Банк Кореи оставил учётную ставку на прежнем уровне

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24 февраля Банк Кореи сообщил о сохранении учётной ставки на прежнем уровне - 1,25%. Такое решение было предсказуемо на фоне нестабильного восстановления экономики, продолжительного роста заболеваемости COVID-19 и ситуации вокруг Украины. Очередное повышение могло бы ударить по индивидуальным предпринимателям и долговому бремени домохозяйств. Опасения по поводу перестановок в мировой цепочке поставок оказывают сильное влияние на рост мировых цен на нефть, сырьё, зерно, логистику, что непременно сказывается на росте цен внутри страны. Решение о дальнейшем повышении учётной ставки будет приниматься с учётом анализа эффективности данной меры для сдерживания роста цен, а также с учётом изменения денежно-кредитной политики США.

Тем не менее, большинство экспертов предсказывают, что следующее повышение учётной ставки произойдёт уже в первой половине этого года. Эта мера станет неизбежной для борьбы с инфляцией и реагирования на ужесточение политики Федеральной резервной системы США. По мнению экспертов, США могут поднять учётную ставку в середине марта, впервые после начала пандемии COVID-19. Разрыв в размере ставки в 0,5% приведёт к тому, что Банк Кореи поднимет ставку уже в первом полугодии и 1-2 раза во втором полугодии.

В настоящее время учётная ставка Банка Кореи находится на допандемийном уровне. В марта 2020 года она понизилась на 0,5%, а через два месяца - ещё на 0,25%. На этом уровне ставка сохранялась 15 месяцев подряд до августа 2021 года, когда она была повышена на 0,25%. Затем ставка повышалась дважды ещё на четверть процента – в ноябре прошлого и январе этого года.