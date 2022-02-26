В РК откроется центр подготовки кадров в области биофармацевтики

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создаст в Республике Корея глобальный центр подготовки кадров в области биофармацевтики. Об этом сообщили 23 февраля представители организации. Выбор они объяснили тем, что страна обладает оптимальным потенциалом и развитой промышленной структурой для производства вакцин.

Несомненно, при выборе сказался и тот факт, что южнокорейское правительство проводит активную политику по превращению биофармацевтики в стратегическую отрасль будущего. Многие предприятия активно инвестируют в эту сферу, в результате чего южнокорейские компании Samsung Biologics, Celltrion, SK Bioscience занимают второе место в мире по производственным мощностям. Кроме того, после начала пандемии COVID-19 биофармацевтические возможности страны прошли проверку производством сразу пяти вакцин против коронавируса, включая препараты AstraZeneca, Novavax и Moderna. В стране также продолжаются разработки собственной вакцины.

Правительство намерено расширить два центра прохождения стажировки в городах Инчхоне и Чхончжу, а также открыть два дополнительных учебных центра и ряд других профильных учреждений. Обучение начнётся уже в июле этого года. В программе примут участие 370 стажёров из разных стран, помимо этого обучение пройдут 150 местных стажёров. К 2025 году, после расширения производственных и образовательных мощностей, ежегодно планируется принимать по 2 тысячи стажёров из развивающихся государств.