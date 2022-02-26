Слияние Korean Air и Asiana Airlines условно одобрено

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22 февраля комиссия по добросовестной конкуренции Республики Корея сообщила о решении условно одобрить слияние двух авиаперевозчиков - Korean Air и Asiana Airlines. Поглощение Asiana Airlines будет возможно при условии передачи слотов на некоторые маршруты и прав на перевозки другим авиакомпаниям. Под слотами подразумевается количество разрешённых взлётов и посадок в час. Если в течение десяти лет с даты слияния другая отечественная или зарубежная авиакомпания захочет летать по одному из 26 международных или 8 внутренних маршрутов, то южнокорейские компании должны будут вернуть имеющиеся слоты местным аэропортам. То же самое они должны будут сделать при увеличении частоты рейсов на одном из этих маршрутов другой компанией. Кроме того, условия антимонопольного органа не позволяют поднимать тарифы, обязывают сохранять бесплатное питание на борту самолёта, прежний объём принимаемого к перевозке багажа и другие услуги, способные повлиять на качество перевозок.

Ожидается, что слияние Korean Air и Asiana Airlines поможет укрепить конкурентоспособность крупнейших южнокорейских авиаперевозчиков, однако условия, поставленные комиссией по добросовестной конкуренции, могут ослабить эффект от слияния. Кроме того, для окончательного подтверждения сделки необходимо получить согласие 14 стран. Восемь государств уже дали одобрение, однако остальные шесть стран - США, Евросоюз, Япония, Китай, Великобритания и Австралия - ещё рассматривают возможность сделки.

После завершения сделки Korean Air, которая в настоящее время является 18-й по величине авиакомпанией в мире по размеру флота, станет 10-й. По мнению правительства, поглощение компании Asiana Airlines крупнейшим в стране авиаперевозчиком Korean Air - неизбежность, призванная помочь авиационной отрасли страны преодолеть кризис, вызванный пандемией COVID-19.