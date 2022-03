«Сладкие и горьковатые» песни в день святого Валентина

В эфире рубрика «Лайк от Камиллы», где мы знакомим вас с песнями, подобранными к определённым темам. На этой неделе весь мир отмечал день святого Валентина. И в честь такого праздника, веющего сладким ароматом, мы посвятили нашу очередную рубрику любовным песням!





И первой музыкальной композицией, которая прозвучала на наших волнах, стала песня «Шоколад»(초콜릿) в исполнении певца K.Will(케이윌) и рэпера Mario(마리오). Этот музыкальный трек соответствует своему названию: от начала до конца он представляет собой сладкое признание в любви.





Далее мы предложили вниманию наших уважаемых радиослушателей песню под названием «I Need You» или же «Я нуждаюсь в тебе» в исполнении Хо Гака(허각) и Zia(지아). За ней последовал один из хитов исполнителя баллад Джона Пака(존박) музыкальный трек «Мысли о тебе» (네 생각).





Следующей любовной серенадой стала песня «I'm In Love» или «Я влюблен»(I'm In Love). Исполнителем песни является певец и композитор Ra.D(라디). В 2008 году певец выпускает второй альбом, в состав которого вошел его самый знаменитый музыкальный трек «Я влюблен». С 2009 года Ra.D сосредоточивается на сочинении музыкальных композиций для других исполнителей, в том числе для IU, Ли Сын Ги(이승기), Wonder Girls(원더걸스), 2PM(투피엠) и многих других артистов.





Также наших волнах прозвучала музыкальная композиция «Давай вместе»(나랑 해) в исполнении бойз-группы Golden Child(골든차일드).





В завершение нашей рубрики мы представили нашим слушателям две музыкальные композиции, посвященные всем негодующим и раздраженным одиночкам в день святого Валентина. Это были песни «Нет весны, любви и цветущей вишни»(봄 사랑 벚꽃 말고) в исполнении мужского коллектива HIGH4(하이포) и певицы IU и «Весна, ну и что?»(봄이 좋냐??) от инди-бэнда 10cm. Последняя музыкальная дорожка стала гимном всех одиночек в Корее.