B Cut (B컷)

Гражданам Украины, находящимся в РК, продлено пребывание в стране
2022-02-28 13:55:38
#Новости шоу-бизнеса l 2022-02-28
Режиссер: Ким Чжин Ëн
В ролях: Ким Дон Ван, Чон Сэ Хён, Ким Бён Ок
Премьера: март 2022 г.
Сын Хён держит небольшую ремонтную лавку. Однажды он получает заказ отремонтировать смартфон в прошлом известной актрисы. Вскрыв аппарат, мужчина обнаруживает одну фотографию, на которой изображён муж актрисы, ныне популярный политик и кандидат в президенты Тхэ Сан.
2022-02-28 13:55:38
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