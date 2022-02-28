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B Cut (B컷)

#Новости шоу-бизнеса l 2022-02-28


Режиссер: Ким Чжин Ëн

В ролях: Ким Дон Ван, Чон Сэ Хён, Ким Бён Ок

Премьера: март 2022 г.

 

Сын Хён держит небольшую ремонтную лавку. Однажды он получает заказ отремонтировать смартфон в прошлом известной актрисы. Вскрыв аппарат, мужчина обнаруживает одну фотографию, на которой изображён муж актрисы, ныне популярный политик и кандидат в президенты Тхэ Сан.

B Cut (B컷)
B Cut (B컷)
B Cut (B컷)
B Cut (B컷)
B Cut (B컷)
B Cut (B컷)
B Cut (B컷)
B Cut (B컷)
B Cut (B컷)
B Cut (B컷)
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