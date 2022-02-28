Где был снят сериал D.P

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В городе Пучхоне провинции Кёнгидо расположена военная база, на территории которой были проведены съёмки более 16 фильмов и сериалов. Старый военный объект привлёк к себе внимание после выхода на экраны сериала компании Netflix D.P. (преследование дезертиров) о поимке солдат, дезертировавших из армии. До недавнего времени здесь были расквартированы сухопутные войска РК, однако в 2017 году они были передислоцированы в другое место. На территории остались казармы, плац, КПП и многие другие объекты, которые в последствие были использованы в качестве декораций. В последнее время многие съёмочные группы обратили внимание на данный объект, что привело к большим очередям на его использование. Ранее, в 2017 году, власти Пучхона вступили в сеть творческих городов ЮНЕСКО, после чего активно начали осуществлять ряд проектов в этом направлении. В 2019 году в рамках данной деятельности у министерства обороны РК была выкуплена вышеупомянутая территория за сумму 43,5 млн долларов, поскольку она считается идеальным местом для создания тематического парка творческого города ЮНЕСКО. Сейчас власти города продвигают план создания здесь особой зоны конвергенции мультипликационной и видеоиндустрии, продолжая использовать территорию базы как съёмочное место. По словам местной администрации, в текущем году здесь будут проведены съёмки нескольких фильмов.