Вышел видеоролик о ныряльщицах «хэнё»

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Управление по охране культурного наследия РК совместно с Корейским фондом культурного наследия опубликовало двухминутный видеоролик (youtu.be/zZQKZOSizAE) о профессиональных ныряльщицах, более известных как «хэнё». Его автором является профессор университета Сонсин Со Гён Док, в записи звукового сопровождения принял участие солист группы YB Юн До Хён (윤도현). В видеоролике раскрываются деятельность ныряльщиц по добыче морских деликатесов, символизирующая гармоничное сосуществование природы и человека, а также ценности культуры сообщества ныряльщиц «хэнё». Автор видеоролика профессор Со Гён Док надеется, что его работа привлечёт внимание общественности к корейским ныряльщицам как внутри страны, так и за её рубежом. Певец Юн До Хён выразил радость возможности принять участие в подобного рода проекте, призвав к просмотру опубликованного видеоролика.