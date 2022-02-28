Группа (G)I-DLE выпускает первый студийный альбом





Гёрл-группа (G)I-DLE (여자)아이들) завершила работу над новой музыкальной пластинкой «Я никогда не умру» (I NEVER DIE). Её релиз должен состояться 14 марта, сообщили в продюсерском агентстве Cube Entertainment. Новый альбом станет первым студийным за всё время существования группы. Ранее Cube Entertainment представила тизер в социальных сетях группы, сообщающий о её скором возвращении. Группа (G)I-DLE дебютировала 2 мая 2018 года в составе шести участниц. В августе 2021 года певица Со Су Чжин (서수진) приняла решение о выходе из группы. Предстоящий альбом «Я никогда не умру» станет первой работой участниц группы в обновлённом составе.