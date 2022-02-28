Актриса Хе Ри о съёмках в сериале «Я думаю о луне, когда цветут цветы»

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22 февраля завершился показ сериала «Я думаю о луне, когда цветут цветы» (꽃 피면 달 생각하고) телеканала KBS2. Актриса Ли Хе Ри (이혜리), сыгравшая одну из главных ролей, поделилась впечатлениями о съёмках в сериале. Она исполнила роль героини Кан Ро Со, дочери бедного дворянина. По её словам, это смелая, мудрая и свободная от стереотипов девушка. Одним из её достоинств является то, что она всегда доводит свои планы до конца, говорит актриса. Для Кан Ро Со очень важна семья. Она выполняет любую работу, чтобы погасить семейные долги и помочь старшему брату, готовящемуся к сдаче экзамена на государственную должность. Случилось так, что Кан Ро Со, пытаясь как можно больше заработать денег для семьи, нарушает сухой закон и начинает продавать алкоголь. Такая смелость героини располагает зрителя и меня, в частности, отмечает Ли Хе Ри, поскольку в жизни я стараюсь соблюдать установленные правила. Во время съёмок были непростые сцены, когда приходилось толкать очень тяжёлую тележку, в которой по сюжету был спрятан предназначенный на продажу алкоголь. Немало было сцен, в которых героиня убегала от кредиторов, говорит Ли Хе Ри. Съёмки проходили в течение семи месяцев. Я очень рада возможности сыграть роль Кан Ро Со, это был очень хороший опыт, добавила она.