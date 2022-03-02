Рассказ «Каменные стены» писательницы Чхве Чжин Ён

ⓒ Getty Images Bank

Завибрировал телефон. Номер незнакомый. Я выключила телефон.

Несмотря на мою заявку ничего не изменилось. Завод продолжал работать. Возможно когда-нибудь у них будет проверка, а товар отзовут. Но будет ли связана моя заявка с этим «когда-нибудь»? Не знаю. Я просто положила один камень.









Выходит, я теперь доносчик? И меня, конечно же, уволят? А что делать с кредитом? А может, я зря заявила, и меня теперь обвинят в клевете?

Несколько дней беспокойство доводило до сильной мигрени. По утрам и вечерам я тревожно искала информацию о фталатном пластификаторе. О нём писали, что это эндокринный разрушитель и канцероген. Но его часто находят не только в игрушках, но и в бытовых предметах. Неужели, зная это, его продолжают использовать? Или он не так уж и вреден? Чем больше я думала, тем больше путались мысли.





난 내부 고발자가 되는 건가?

당연히 잘리겠지?

대출금 이자는 어쩌지?

괜히 신고했다가 무고죄 같은 걸로 고소당하면 어쩌지?





며칠 동안 편두통이 심해지도록 고민했다.

아침 저녁마다 초조한 마음으로 프탈레이트 가소제를 검색했다.

환경 호르몬 추정 물질이며 발암 물질이라고 했다.

그런데도 장난감뿐 아니라 각종 생활용품에서 자주 검출된다고 했다.

다들 알고도 쓰는 건가?

그렇게 나쁘지는 않은 건가?

생각할수록 헷갈렸다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Именно после инцидента на работе героиня смогла честно признать свою вину и ответственность перед Чан Ми, которую прятала в себе все эти годы. Можно сказать, что это определённый рост, стремление стать лучше. Каждый раз, когда героиня чувствовала оскорбления на работе, когда ей звонили из компании, она ставила в душе ещё один камень изгороди. В своём произведении писательница показала, как человек, несмотря на своё несовершенство, может становиться лучше с каждый маленьким шагом и усилием.









Теперь я понимаю, чего тогда пыталась избежать. Мне не хотелось думать о том, вру ли я иногда, чего стыжусь, от чего убегаю. Я забыла об этом и жила дальше. И чем чаще повторялось подобное, тем больше я старалась забыть.

В конце концов, я стала обычной взрослой, которая так же совершает плохие поступки. Никчёмной взрослой, привыкшей обманывать, терпеть и прикрываться ложными надеждами несмотря на знание правды.





그 때 내가 무엇을 피하려고 했는지 이제는 안다.

내가 어떨 때 거짓말하는 인간인지,

무엇을 부끄러워하고 무엇에서 도망치는 인간인지 생각하기 싫었다.

그래서 잊고 살았다.

비슷한 일이 반복될수록 더 잊으려고 했다.





결국 나는 나쁜 짓을 나누며 먹고 사는 어른이 되었다.

괜찮지 않다는 걸 알면서도 괜찮겠지, 아직은 괜찮겠지,

기만하는 수법에 익숙해져 버린 형편없는 어른.









Писатель Чхве Чжин Ён родилась в 1981 году в Сеуле. Её дебютным произведением стал рассказ «Юла», опубликованный в 2006 году в журнале «Сильчхон мунхак».