Дата рождения: 5 июля 1977 г.

Рост: 163 см

Дебют: Head-Up, 2000 г.





Певица Чо Ю Чжин родом из города Инчхона. Главная вокалиста рок-группы Cherry Filter (체리필터). Совместно с лидером группы является автором текстов и музыки большинства песен. Отлично играет на пианино, а также барабанах и на гитаре. Чо Ю Чжин окончила педагогический институт по специальности «Английский язык», поэтому хорошо владеет английским языком. Чо Ю Чжин дебютировала в 2000 году в составе группы Cherry Filter, представив музыкальный альбом Head-Up. После выхода альбома некоторые участники группы были призваны в армию для прохождения срочной службы. В это время певица отправилась в Японию, где выступала под имением Youjeen. Посвятив время сольной карьере, выпустила два студийных альбома. По возвращении коллег по группе в 2002 году записала второй альбом «Сделано в Корее?» (Made in Korea?). В него вошли два главных хита группы «Кошка-романтик» (낭만 고양이), «Приди ко мне» (내게로 와). В период с 2003 по 2009 годы вместе с коллегами по группе записала ещё четыре студийных альбома. Из вошедших в альбомы песен стоит выделить титульный трек альбома «Третий глаз» (The Third Eye) «Утка летит» (오리 날다).