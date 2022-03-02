Популярная музыка в Северной Корее

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Сообщается, что Северная Корея изо всех сил пытается воспрепятствовать проникновению в страну зарубежной культуры, строго наказывая людей, которые распространяют или смотрят южнокорейские культурные контенты. Тем не менее, в Северной Корее есть свои популярные певцы, в том числе, Хён Сон Воль. Ранее она руководила ансамблем «Самчжиён», который выступил на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Сейчас Хён Сон Воль занимает высокую должность заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации Центрального Комитета Трудовой партии Кореи. На Севере певцы являются государственными служащими. В отличие от Южной Кореи, где музыканты работают самостоятельно или от имени продюсерских агентств, все артисты в Северной Корее являются сотрудниками государственных организаций, к которым относятся оркестры и художественные ансамбли. Северокорейское руководство вполне справедливо считает, что песни часто более эффективны в качестве пропаганды, чем речи и призывы. Таким образом, музыка в Северной Корее не предназначена для личного удовольствия. Скорее, это средство идеологической обработки населения. А есть ли в Северной Корее собственные звёзды эстрады, такие как артисты K-pop на Юге? Разобраться в этом нам поможет профессор Чон Ён Сон из Исследовательского центра по вопросам мирного воссоединения Кореи при Университете Конгук.