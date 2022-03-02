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Доктор-заключённый (13) 딱 걸렸어

#Говорим как герои сериалов l 2022-02-28

Говорим как герои сериалов

Диалог недели 

이재환(Ли Чжэ Хван) : 야 우리가 그렇게 쉽게 무너질 것 같아? 

Слушай, мы просто так не проиграем.

너 딱 걸렸어.

Всё, ты попался.   

이재준(Ли Чжэ Чун) : 재환아 그래서 니가 죽는 거야. 멍청해서. 

Чжэ Хван, знаешь, почему ты умрёшь? Потому что ты глупец.  

이재환(Ли Чжэ Хван) : 뭐? 

Чего?


Фраза недели

딱 걸렸어

[Ттак голь-лёт-ссо] 

Всё, попался


Другие выражения

그래서 너가 ~거야.

«Вот почему…».


☞ 그래서 너가 마른 거야. 항상 적게 먹잖아.

«Вот почему ты худая. Ты всегда ешь мало».


☞ 안나는 매일 공부한대. 그래서 걔가 항상 1등 하는 거야.

«Говорят, Анна учится каждый день. Вот почему она всегда занимает первое место». 


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