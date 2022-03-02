Доктор-заключённый (13) 딱 걸렸어

Популярная музыка в Северной Корее
2022-03-02
#Говорим как герои сериалов l 2022-02-28
Диалог недели
이재환(Ли Чжэ Хван) : 야 우리가 그렇게 쉽게 무너질 것 같아?
Слушай, мы просто так не проиграем.
너 딱 걸렸어.
Всё, ты попался.
이재준(Ли Чжэ Чун) : 재환아 그래서 니가 죽는 거야. 멍청해서.
Чжэ Хван, знаешь, почему ты умрёшь? Потому что ты глупец.
이재환(Ли Чжэ Хван) : 뭐?
Чего?
Фраза недели
딱 걸렸어
[Ттак голь-лёт-ссо]
Всё, попался
Другие выражения
그래서 너가 ~거야.
«Вот почему…».
☞ 그래서 너가 마른 거야. 항상 적게 먹잖아.
«Вот почему ты худая. Ты всегда ешь мало».
☞ 안나는 매일 공부한대. 그래서 걔가 항상 1등 하는 거야.
«Говорят, Анна учится каждый день. Вот почему она всегда занимает первое место».
2022-03-02
2022-03-03 13:58:12
2022-03-03 11:37:09
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