Доктор-заключённый (13) 딱 걸렸어

Диалог недели

이재환(Ли Чжэ Хван) : 야 우리가 그렇게 쉽게 무너질 것 같아?

Слушай, мы просто так не проиграем.

너 딱 걸렸어.

Всё, ты попался.

이재준(Ли Чжэ Чун) : 재환아 그래서 니가 죽는 거야. 멍청해서.

Чжэ Хван, знаешь, почему ты умрёшь? Потому что ты глупец.

이재환(Ли Чжэ Хван) : 뭐?

Чего?





Фраза недели

딱 걸렸어

[Ттак голь-лёт-ссо]

Всё, попался





Другие выражения

그래서 너가 ~거야.

«Вот почему…».





☞ 그래서 너가 마른 거야. 항상 적게 먹잖아.

«Вот почему ты худая. Ты всегда ешь мало».





☞ 안나는 매일 공부한대. 그래서 걔가 항상 1등 하는 거야.

«Говорят, Анна учится каждый день. Вот почему она всегда занимает первое место».



