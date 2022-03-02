Приход весны ощущается в Корее уже в начале марта. Всё живое постепенно пробуждается, распускаются первые цветы, с юга возвращаются птицы, в школах начинается новый учебный год. В нашем выпуске вы сможете прослушать народные песни, которые передают весеннее настроение и заряжают положительными эмоциями.





Выпуск 555. Приход весны

* Песня «Чхончхунга» – Группа «Ssing ssing»

* Песня «С тобой, со мной» – Группа «Арису»

* Песня «Полёт ласточки» – Пак Кви Хи (вокал, цитра каягым)