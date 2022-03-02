Популярная музыка в Северной Корее
2022-03-02
#Мелодии Кореи l 2022-03-03
Приход весны ощущается в Корее уже в начале марта. Всё живое постепенно пробуждается, распускаются первые цветы, с юга возвращаются птицы, в школах начинается новый учебный год. В нашем выпуске вы сможете прослушать народные песни, которые передают весеннее настроение и заряжают положительными эмоциями.
Выпуск 555. Приход весны
* Песня «Чхончхунга» – Группа «Ssing ssing»
* Песня «С тобой, со мной» – Группа «Арису»
* Песня «Полёт ласточки» – Пак Кви Хи (вокал, цитра каягым)
2022-03-02
2022-03-03 13:58:12
2022-03-03 11:37:09
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >