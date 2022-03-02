Скончался писатель, критик и экс-министр РК Ли О Рён

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26 февраля на 89-м году жизни скончался почётный профессор женского университета Ихва, бывший министр культуры, писатель, критик и журналист Ли О Рён. За более чем 60 лет своей деятельности он внёс огромный вклад в культурное наследие корейцев.

Ли О Рён родился в 1933 году в городе Асане провинции Чхунчхон-Намдо. После окончания Сеульского госуниверситета по специальности «корейский язык и литература» он публиковал свои статьи в газете «Хангук ильбо», выступая с критикой в адрес тогдашних литературных деятелей. В 60-е годы Ли О Рён участвовал в издании многих передовых корейских газет. Его перу также принадлежит известная книга «В тех краях, на тех ветрах». Произведение с богатым языком и красивым слогом привнесло новое веяние в корейской литературе и положило начало корейской культурологии.

Другая работа Ли О Рёна «Японцы стремятся к сокращению» произвела огромное впечатление как на корейских, так и на японских читателей. В произведении автор чётко отметил культурные особенности японцев, которые преуспевали во всём, что связано с уменьшением, будь то короткие стихотворения хайку, деревья бонсай или транзисторы, но при этом терпели неудачу, например, в расширении территорий и других областях, связанных с увеличением. Кроме того, именно Ли О Рён впервые ввёл понятие Digilog, которым он назвал поколение цифровых технологий и аналоговых эмоций. Понятие было введено профессором в 2006 году при описании новой временной парадигмы. Ли О Рён был первым представителем корейских научных кругов, занявший пост министра культуры РК в 1990 году. За годы его работы на посту министра в стране были созданы Государственный центр научных исследований корейского языка, Корейский университет искусств и Центр традиционных ремёсел, была модернизирована система работы библиотек.