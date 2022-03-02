В РК вступит правило о взимании залога за одноразовые стаканы

ⓒYONHAP News

С 10 июня в Республике Корея вступит в силу правило о взимании залога в размере 300 вон за использование одноразовых стаканов. Эта мера вводится в рамках закона о содействии экономии и переработке ресурсов. Соответствующая поправка к данному закону была внесена в июне 2020 года. Под действие правила подпадают 79 видов розничных точек и 105 сетевых заведений общепита, в которых продаются кофе и другие напитки. Всего таких заведений насчитывается более 38 тысяч. Среди них известная сеть кофеен Starbucks и сеть ресторанов быстрого питания McDonald's.

С 10 июня при покупке напитка в одноразовом стакане покупатель должен будет оставить залог в размере 300 вон, который можно получить обратно при сдаче стакана в этом же или другом заведении. Стаканы можно будет вернуть в специальных терминалах по напечатанному на них штрих-коду. Залог будет возвращаться как наличными, так и переводом на счёт. Предприятия, подпадающие под действие новой системы, должны выплачивать сборщикам и перевозчикам перерабатываемого мусора по четыре воны за стандартную ёмкость и по десять вон – за нестандартную. Новые правила также устанавливают различные стандарты для обозначения особенностей переработки ёмкости, правил их возврата.

Решение правительства связано с резким ростом использования одноразовых стаканов вследствие высокого спроса на покупку напитков навынос. Согласно статистическим данным, в 2018 году в стране использовано 600 млн. штук одноразовых стаканов. Их переработка возможна при правильном разделении и выбросе мусора. В противном случае использованная посуда лишь загрязняет окружающую среду и приводит к бесполезной трате ресурсов. Для скорейшей интеграции новой системы министерство экологии намерено организовать соответствующее обучение, отслеживать мнение заведений и покупателей, а также провести рекламную кампанию в поддержку новой системы.