Два кандидата от оппозиции объединились для участия в выборах

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3 марта представители главной оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёль и Народной партии Ан Чхоль Су объявили об объединении своих кандидатур для участия в президентских выборах, которые пройдут 9 марта. Выступая 3 марта на пресс-конференции в Национальном собрании, Ан Чхоль Су сообщил о поддержке Юн Сок Ёля и выходе из предвыборной гонки, чтобы обеспечить приход к власти нового правительства и построение лучшей страны. Политики пообещали создать народное правительство, ориентированное на будущее и готовое к реформам. Ключевыми понятиями своей программы они назвали будущее, реформы, практику, карантин и единение. Кандидаты намерены преодолеть переизбыток идеологии и уйти от раскола политических лагерей, создать правительство, настроенное на сближение с рынком, создать систему карантина на основе научных технологий, а не политических мер, переориентироваться на единство, а не на разделение. Политики также заявили, что построят единое народное правительство, в котором государственную политику будет выстраивать не только президент, но и народ.

Ожидается, что противостояние между главными претендентами на президентское кресло – Юн Сок Ёлем и кандидатом от правящей партии Тобуро Ли Чжэ Мёном – станет ещё сильнее. По результатам предварительных опросов, уровень поддержки обоих кандидатов отличается не более чем на 1-5%. Однако теперь делать прогнозы уже сложно. Юн Сок Ёль и Ан Чхоль Су объявили о своём решении лишь за день до начала досрочного голосования, когда бюллетени уже напечатаны, а проведение опросов запрещено.