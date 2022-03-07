Бойз-группа PENTAGON и ее творчество

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Рубрику «Звёзды K-POP» марта мы посвятили творчеству бойз-группы PENTAGON(펜타곤). Коллектив был сформирован в 2016 году под эгидой лейбла Cube Entertainment(큐브 엔터테인먼트), где также состоят бойз-группа BTOB(비투비) и гёрлз-группа (G)I-DLE(여자아이들). Название группы «PENTAGON», что с английского переводится как «пятиугольник», подразумевает собой желание участников постоянно совершенствовать пять существенно важных качеств, которыми должны обладать к-поп айдолы – а именно умение хорошо петь и читать рэп, танцевать, раскрывать личные таланты, работать в команде и обладать правильным отношением к работе. Осенью 2016 года парни представили публике свой дебютный мини-альбом под названием [PENTAGON]. И нашу рубрику как раз открыл титульный трек «Gorilla» из первого альбома.

Тяжелым для PENTAGON и для поклонников стал 2018 год – разразился большой скандал вокруг участника Идона(이던). Он и популярная сольная певица Хёна(현아), его коллега по агентству, подтвердили свои отношения. Официальное объявление парочка сделала сразу после того, как агентство опровергло слухи о романе. Так, в сентябре Cube Entertainment в одностороннем порядке аннулировало контракты сольной певицы Хёны и Идона из PENTAGON. Коллективу пришлось продолжить деятельность уже в составе 9 человек. Но этот год был также очень плодотворным: парни выпустили шестой мини-альбом под названием [Positive], заглавный трек которого попал в топ-100 влиятельного корейского чарта Melon, а еще через несколько дней поднялся до 21-го места. Подобного рода успех был впервые для группы. Эта музыкальная дорожка называется «Shine»(빛나리) или же «Буду сиять». Мы представили ее вниманию наших радиослушателей. Следом прозвучал трек «Весенний снег»(봄눈) из восьмого мини-альбома группы.

24 января текущего года PENTAGON представили публике свой 12-й мини-альбом. В него вошли 6 треков, 4 из которых прозвучали в нашем эфире! Новый альбом парней получился шикарным: все музыкальные дорожки разнообразны в своем жанре, уникальны и заразительны! На наших волнах прозвучали песни «Feelin’ Like» или же «Это чувство во мне» (титульный трек), «Игра»(The Game), «Позови меня по имени»(Call My Name) и «Колесо обозрения»(관람차).

На сегодняшний день у группы насчитывается 1 студийный и 12 мини-альбомов. Надеемся, что парни будут и впредь радовать нас новыми работами!