Певец Пак Чэ Бом покинул агентство AOMG

ⓒ MORE VISION

Певец Пак Чэ Бом (박재범) оставил пост директора двух музыкальных компаний AOMG и H1ghr Music. Сразу после этого молодой человек основал собственное продюсерское агентство MORE VISION и возобновил свою деятельность на платформе YouTube. «Я очень люблю хип-хоп, R&B, рэп, танцы, все они позволили мне раскрыть себя и заслужить признание и любовь поклонников, рассказал певец в своём видеообращении. Для меня очень важно разделять радость и веселье с другими людьми. Это послужило причиной для создания новой компании, добавил он. Для меня также важна свобода и отсутствие границ в творчестве. В то же время я хочу делать наполненные искренностью вещи, которые получат большое количество любви среди поклонников моего творчества», сказал артист. Певец Пак Чэ Бом дебютировал в 2008 году в составе группы 2PM. После выхода из группы артист продолжил музыкальную деятельность, основав две компании AOMG и H1ghr Music.