Какие корейские сериалы представит Disney+ в этом году

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Онлайн-платформа Disney+ представила дополнительный список контента, показ которого состоится в 2022 году. В их числе развлекательная передача «Зона: Терпеть, чтобы выжить» (더 존: 버텨야 산다) с участием ведущего Ю Чжэ Сока (유재석), актёра Ли Гван Су (이광수) и участницы группы Girls’ Generation (소녀시대) Ю Ри (유리). Участники передачи, оказавшись в неизвестном виртуальном пространстве, должны будут выполнить до конца поставленные перед ними задания. Вместе с тем в текущем году состоится премьера сериала «Болтун» (빅마우스) об истории адвоката Пак Чхан Хо, оказавшегося в противостоянии с представителями элиты. Главные роли в сериале сыграют актёр Ли Чжон Сок (이종석) и актриса Им Юн А (임윤아). Ещё ряд работ будут показаны в ближайшее время. Это сериалы «Саундтрек №1» (사운드트랙 #1) в главной роли с актрисой Хан Со Хи (한소희) и актёром Пак Хён Сиком (박형식), «Казино» (카지노) в главной роли с актёром Чхве Мин Сиком (최민식) и многие другие сериалы.