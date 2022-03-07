Певец Кан Сын Юн выпускает новый альбом





Участник группы WINNER (위너) Кан Сын Юн (강승윤) возобновляет музыкальную деятельность. Как сообщили в продюсерском агентстве YG ENTERTAINMENT, новый сольный альбом певца выйдет 14 марта. Это первая работа Кан Сын Юна за последний год. Ранее, в марте 2021 года, состоялся релиз его первого студийного альбома PAGE. По словам певца, его первый сольный альбом был посвящён повествованию собственной истории. В работе над новым альбомом акцент был сделан исключительно на музыку. В настоящее время артист продолжает работу над сольным творчеством и ведёт подготовку к концерту в составе группы WINNER. Мероприятие пройдёт в Сеуле 30 апреля и 1 марта.