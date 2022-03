Группа Red Velvet возвращается с новым альбомом

Гёрл-группа Red Velvet (레드벨벳) завершила работу над новым альбомом Red Velvet 'The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm (레드벨벳 더 리브 페스티벌 2022 - 필 마이 리듬), релиз которого состоится 21 марта. В пластинку войдут шесть музыкальных треков, в том числе один титульный, получивший название «Почувствуй мой ритм» (필 마이 리듬). Группа Red Velvet известна рядом летних хитов, в числе которых песни «Красный вкус» (빨간맛), Zimzalabim (짐살라빔), Power Up (파워업) и многие другие. В этот раз певицы решили отойти от сложившейся традиции, представив новую песню в весенний сезон. В преддверии выпуска альбома в Сеуле состоится музыкальный концерт группы 2020 The Love Festival: Prologue (2022 더 리브 페스티벌 : 프롤로그). Мероприятие запланировано на 19-20 марта.