Безумная любовь (크레이지 러브)
2022-03-07
#Новости шоу-бизнеса l 2022-03-07
Режиссер: Ким Чжон Хён
В ролях: Ким Чжэ Ук, Чон Су Чжон, Ха Чжун
Премьера: 7 марта 2022 г.
Но Го Чжин – гений математики и глава компании GOTOP. Мужчина настолько подозрителен, что не доверяет никому кроме самого себя. В последнее время кто-то желает расправиться с бизнесменом и шлёт ему письма с угрозами. Чтобы хоть как-то сменить обстановку Но Го Чжин отправляется на один из курортов, где с ним приключается одна неприятная история. Его секретарь Ли Син А едет следом за начальником. Недавно он узнала, что смертельно больна и ей осталось жить совсем недолго. Девушка долгое время страдала от наглости своего босса, поэтому решает отомстить ему перед смертью.
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