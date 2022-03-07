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Безумная любовь (크레이지 러브)

#Новости шоу-бизнеса l 2022-03-07


Режиссер: Ким Чжон Хён

В ролях: Ким Чжэ Ук, Чон Су Чжон, Ха Чжун

Премьера: 7 марта 2022 г.


Но Го Чжин – гений математики и глава компании GOTOP. Мужчина настолько подозрителен, что не доверяет никому кроме самого себя. В последнее время кто-то желает расправиться с бизнесменом и шлёт ему письма с угрозами. Чтобы хоть как-то сменить обстановку Но Го Чжин отправляется на один из курортов, где с ним приключается одна неприятная история. Его секретарь Ли Син А едет следом за начальником. Недавно он узнала, что смертельно больна и ей осталось жить совсем недолго. Девушка долгое время страдала от наглости своего босса, поэтому решает отомстить ему перед смертью.

Безумная любовь (크레이지 러브)
Безумная любовь (크레이지 러브)
Безумная любовь (크레이지 러브)
Безумная любовь (크레이지 러브)
Безумная любовь (크레이지 러브)
Безумная любовь (크레이지 러브)
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