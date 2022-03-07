Безумная любовь (크레이지 러브)





Режиссер: Ким Чжон Хён

В ролях: Ким Чжэ Ук, Чон Су Чжон, Ха Чжун

Премьера: 7 марта 2022 г.





Но Го Чжин – гений математики и глава компании GOTOP. Мужчина настолько подозрителен, что не доверяет никому кроме самого себя. В последнее время кто-то желает расправиться с бизнесменом и шлёт ему письма с угрозами. Чтобы хоть как-то сменить обстановку Но Го Чжин отправляется на один из курортов, где с ним приключается одна неприятная история. Его секретарь Ли Син А едет следом за начальником. Недавно он узнала, что смертельно больна и ей осталось жить совсем недолго. Девушка долгое время страдала от наглости своего босса, поэтому решает отомстить ему перед смертью.