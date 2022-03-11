Рассказ «Счёт» писателя Пак Тхэ Вона

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Я хочу рассказать вам историю о мальчике, который работал помощником в одной лапшичной. Нома четырнадцать лет. Ростом он вышел, пожалуй, не очень высок для своих четырнадцати. Ни отца, ни матери у него нет. И дома, конечно же, тоже.









Нома забрал десять чонов у шапочника, пять – у аптекаря и всего пятнадцать принёс хозяину.

Тот сразу вытащил пять чонов обратно и попросил мальчика купить пачку сигарет «Мако».

Поскольку Нома не курил, он просто отрешённо сидел наедине с мыслями о жалости к своему хозяину, хотя и не платившему ему два месяца;

ведь тот наверняка ждал возвращения мальчика, чтобы поручить ему сбор оплаты с клиентов.





노마가 모자 가게에서 10전, 약국집에서 5전,

도합 15전을 받아오니까

주인은 그 중에서 5전을 도로 노마를 주며 ‘마코’를 한 갑 사오라고 합니다.





노마는, 담배도 먹지도 못하고 초연하게 앉아서

자기가 돌아오면 외상값이나 받아 오랄 작정으로 있었을 주인의 정경을 생각하니

제 월급을 두 달치나 안 준 주인이건만

가엾은 생각을 금할 수 없었습니다.









Из интервью с профессором Пан Мин Хо факультета корейского языка и литературы Сеульского национального университета:

Действие рассказа происходит во времена японской оккупации, но на самом деле сюжет вполне современный. Рядом со старой лапшичной появляется новая с более состоятельным хозяином. В итоге старое заведение не выдерживает. Такие ситуации мы часто видим в современных городах. Маленькие кофейни разоряются, если рядом открывается известная сетевая кофейня, то же самое происходит и с маленькими магазинчиками после открытия поблизости крупных торговых центров. Несмотря на то, что это рассказ для подростков, в нём описывается устройство общества. В этом и заключается необыкновенная привлекательность произведения.









Хозяин готовился закрывать своё дело. При виде Нома он вспомнил, что не платил мальчику, что от холода трескались руки… От этих мыслей мужчине стало очень жаль мальчика, поэтому он захотел напоследок накормить Нома лапшой удон.





Непонятно откуда мужчина вытащил какие-то деньги и положил перед Нома четыре воны.

- Нома, перед закрытием лапшичной я хотел выплатить тебе всю зарплату, ведь у тебя даже родителей нет.

Но дела не складываются так, как хотел я. Из девяти вон, что я должен за три месяца, могу заплатить тебе только четыре.

Я посчитал должников, всего выходит восемнадцать вон, но они не платили месяцами, поэтому вряд ли с них удастся собрать даже половину.

Я доверяю это тебе. Всё, что сможешь собрать, потрать сам…

За окном внезапно пошёл град.





그 주인은 이제 이 장사를 그만 두려는 것이었습니다.

노마를 보자 월급을 이제까지 주지 못한 것이며

추운데 손등이 온통 터진 것이며...

그러한 것이 생각되어 노마가 퍽이나 가여웠으므로

마지막으로 그렇게 우동을 만들어 먹인 것입니다.





주인은 어디서 어떻게 변통을 하였는지

돈 4원을 꺼내 노마 앞에 놓았습니다.





“노마야, 내가 장사를 그만 둘 때 그만두더라도

부모두 없는 어린 네 월급이야 어떻게든 해 주려 하였건만

그것도 여의하게는 안 되는구나.

석달 치 9원에서 4원밖에는 못 하

겠다.

외상값 못 받는 것을 모두 쳐보니 18원 된다마는

몇 달 전에 못 받고 못 받고 한 것들이니

한 반이라도 걷어 받기는 힘이 들게다.

모두 네게 맡기는 것이니 받을 수 있는 건 받아서 너나 써라...”





밖에는 어느 틈엔가 싸락눈이 내리기 시작합니다.









Писатель Пак Тхэ Вон (7.12.1909 – 10.07.1986) родился в Сеуле. Дебютировал в 1930 году с рассказом «Борода».