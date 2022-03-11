ⓒ KBS

Сегодня многие молодые южнокорейские исполнители традиционной корейской музыки пытаются сочетать различные жанры, например, смешивая традиционное повествовательное пение пхансори с поп-музыкой. Они часто сотрудничают с танцевальными коллективами, другими исполнителями народных песен, рэперами и джазистами. Они пытаются создавать музыку, которая отражала бы последние тенденции, сохраняя при этом наследие традиционной корейской музыки. То, что на Юге называют традиционной музыкой, на Севере называют национальной музыкой, включающей в себя традиционную и революционную музыку. Но, строго говоря, традиционная музыка династии Чосон редко встречается на Севере, и революционная музыка – это современная музыка Северной Кореи. В Северной Корее традиционные музыкальные инструменты модернизированы для исполнения современной музыки. Помимо модификации инструментов, в Северной Корее изменены и стили пения. Там вокализация делится на национальный стиль или стиль Чучхе, используемый для традиционных народных песен, и западный стиль. Северокорейское музыковедение считает пение в стиле Чучхе вокальный методом, который идеально соответствует физическим характеристикам корейцев.

Как развивалась традиционная музыка в Северной Корее, и как она выглядит сегодня? Разобраться в этом нам поможет профессор Чон Ён Сон из Исследовательского центра по вопросам мирного воссоединения Кореи при Университете Конгук.