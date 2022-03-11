Полицейский университет (1) 얼마나 좋아

Писательница-путешественница, галеристка Со Чжин Ён, Часть 2
2022-03-11
#Говорим как герои сериалов l 2022-03-07
Диалог недели
담임 선생님(Классный руководитель): 국립특수대학이라, 학비 지원, 기숙사지원, 이것저것 지원도 많고.
Корейский национальный полицейский университет является государственным спецучреждением, поэтому студенты получают много льгот - на обучение, на общежитие и т. д.
졸업하면 곧바로 경찰 간부도 되는 건데. 얼마나 좋아.
Плюс, выпускники университета сразу получают руководящую должность. Это здорово.
원래 세상에 기댈 게 없는 놈들은, 안전빵 선택하는 거야.
Когда тебе не на кого опереться в жизни, лучше всего выбирать безопасный путь.
Фраза недели
얼마나 좋아
[Оль-ма-на чо-а]
Это здорово
Примеры
☞ 음료도 공짜고 할인도 받고, 얼마나 좋아!
«Бесплатные напитки и еще дадут скидку, это здорово!»
☞ 같은 학교 다니게 되면, 밥도 같이 먹고, 수업도 같이 듣고, 얼마나 좋아!
«Если мы будем ходить вместе в один университет, то будем вместе кушать и слушать лекции, это здорово!»
Другие выражения
☞ 방 치우니까 얼마나 깨끗해!
«Вот ты убирала комнату, какая чистота!»
☞ 안전빵
«Безопасный вариант»
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