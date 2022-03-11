Полицейский университет (1) 얼마나 좋아

Диалог недели

담임 선생님(Классный руководитель): 국립특수대학이라, 학비 지원, 기숙사지원, 이것저것 지원도 많고.

Корейский национальный полицейский университет является государственным спецучреждением, поэтому студенты получают много льгот - на обучение, на общежитие и т. д.

졸업하면 곧바로 경찰 간부도 되는 건데. 얼마나 좋아.

Плюс, выпускники университета сразу получают руководящую должность. Это здорово.

원래 세상에 기댈 게 없는 놈들은, 안전빵 선택하는 거야.

Когда тебе не на кого опереться в жизни, лучше всего выбирать безопасный путь.





Фраза недели

얼마나 좋아

[Оль-ма-на чо-а]

Это здорово





Примеры

☞ 음료도 공짜고 할인도 받고, 얼마나 좋아!

«Бесплатные напитки и еще дадут скидку, это здорово!»





☞ 같은 학교 다니게 되면, 밥도 같이 먹고, 수업도 같이 듣고, 얼마나 좋아!

«Если мы будем ходить вместе в один университет, то будем вместе кушать и слушать лекции, это здорово!»





Другие выражения

☞ 방 치우니까 얼마나 깨끗해!

«Вот ты убирала комнату, какая чистота!»





☞ 안전빵

«Безопасный вариант»



