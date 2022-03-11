9 марта в Корее прошли президентские выборы. С приходом нового человека к власти народ всегда возлагает большие надежды на его мудрое правление и благополучие всей страны. Так было и во времена государства Чосон, и до него. Свидетельством тому являются традиционные песни о пожеланиях мира, благополучия и процветания государству. С ними вы сможете познакомиться в нашем выпуске.





Выпуск 556. Благополучие страны

* Песня «Ёмиллак» – Оркестр Государственного центра традиционной музыки

* Песня «Чингук мёнсан» – Ли Дон Гю (вокал)

* Песня «Пожелания и молитвы» – Ли Гван Су (вокал)