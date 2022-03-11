Писательница-путешественница, галеристка Со Чжин Ён, Часть 2
2022-03-11
#Мелодии Кореи l 2022-03-10
9 марта в Корее прошли президентские выборы. С приходом нового человека к власти народ всегда возлагает большие надежды на его мудрое правление и благополучие всей страны. Так было и во времена государства Чосон, и до него. Свидетельством тому являются традиционные песни о пожеланиях мира, благополучия и процветания государству. С ними вы сможете познакомиться в нашем выпуске.
Выпуск 556. Благополучие страны
* Песня «Ёмиллак» – Оркестр Государственного центра традиционной музыки
* Песня «Чингук мёнсан» – Ли Дон Гю (вокал)
* Песня «Пожелания и молитвы» – Ли Гван Су (вокал)
2022-03-11
2022-03-11
2022-03-10
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