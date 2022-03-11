Пожары на востоке РК нанесли огромный ущерб

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Пожары в восточных провинциях Кёнсан-Пукто и Канвондо могут стать самыми сильнейшими в истории страны. Правительство уже объявило уезд Ульчжин-Гун, города Самчхок, Тонхэ и Каннын специальными зонами бедствия, которым будет оказана особая поддержка.

Пожар в уезде Ульчжин-гун провинции Кёнсан-Пукто начался 4 марта и из-за сухого воздуха и сильного ветра быстро распространился до городов Самчхока, Тонхэ и Каннына. В этих местах раскинулась горная цепь Пэктусан, которая славится своими густыми лесами к западу и Восточным морем к востоку. Ситуация усугубилась рекордно малым количеством осадков, выпавших в феврале, и наличием среди растительности большого количества сосен, которые плохо противостоят возгоранию. В работах по тушению пожара были задействованы семь тысяч человек, 104 пожарных вертолёта и 600 пожарных машин, однако из-за большого количества затронутых мест полное тушение пожара не представлялось возможным. Более того, огонь перекинулся на окрестности городов Пусана и Тэгу, уезд Ёнволь-гун провинции Канвондо.

По предварительной оценке Центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам, по состоянию на 11 марта, пожар уничтожил лесные угодья на площади около 24 тыс. гектаров. Пострадавших нет, но 648 объектов, в том числе, 358 жилых домов, получили повреждения. Около 390 человек были эвакуированы в безопасные места. Распространение огня в основном удалось взять под контроль.